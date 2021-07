ADJA DIABA NGUER FALL 1er août 2004 – 1er août 2021 17 ans aujourd’hui que tu fermais doucement les yeux et partais pour le voyage sans retour. Pour nous, c’est comme si tu nous as quittés hier, nous nous souviendrons toujours de cette matinée dominicale de forte pluie. Ton départ a été si rapide en comparaison au chemin que nous espérions encore parcourir avec toi. Chaque jour nous rappelle que tu n’es plus, mais le temps n’efface en rien ton absence, il en facilite simplement l’acceptation ; notre foi, plus.

