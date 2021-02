XALIMANEWS- Le dossier de viol présumé s’accélère. L’accusatrice d’Ousmane Sonko, Adji Sarr 21 ans, sera entendue, ce jeudi 25 février à 11 h, par le juge d’instruction du 8ème cabinet. Une information de Senego confirmée par l’un des avocats d’Adji Sarr, Me El Hadji Diouf. Accusé de “viols répétitifs et menaces de mort” le leader de Pastef Les patriotes, a décidé lui de ne pas déférer lundi à la convocation de la commission Ad Hoc pour l’examen de la demande de levée ou non de son immunité parlementaire. La procédure de levée ou non de l’immunité parlementaire du député Ousmane Sonko suit son cours. La commission a bouclé lundi son rapport en l’absence du député concerné. Et la grande plénière pourrait être convoquée, avant la fin de la semaine.

