XALIMANEWS- La coordonnatrice de Aar Li Nu Bokk était, ce samedi, l’invitée du Grand Oral. Sur les ondes de Rewmi Fm, Ndèye Fatou Ndiaye Diop Blondin est revenue longuement sur l’affaire Sonko/Adji Sarr. « quand il y’a la question de moralité il faut laisser la population apprécier. Mais, il ne faut pas créer des événements pour anticiper des verdicts. C’est ce qui me pose problème. Que les sénégalais disent qu’une personne qui se fait masser ne nous convient pas comme personnalité, on y peut rien. Mais quand on le fait passer par une petite-fille qui a 20 ans pour moi elle est l’agneau de sacrifice. Elle fait l’objet de double peine. La peine de la précarité qui l’a amené dans des situations où elle se met en danger de façon assez permanente depuis assez longtemps. Et elle est instrumentalisée par des gens qui ont des projets qui la dépassent complètement. Elle se retrouve au milieu d’une affaire qui la dépasse (…). C’est incroyable. Une jeune fille qui se dit victime, on cherche une personne qui n’est au courant de rien, avec un dossier bien ficelé. Le crime était très parfait. Les questions ont été posées et très peu de réponse ont été apportées. Pour moi ça ne peut qu’être une fabrication de toutes pièces. On parle que de Sonko mais il y’a d’autres qu’on est en train de persécuter. On ne va pas accepter l’inacceptable », a-t-elle indiqué.

