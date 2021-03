Enfin Adji Sarr est sortie des bois, ou plutôt elle a été sortie des bois juste le temps d’un direct pas vraiment direct. Le spectacle auquel nous avons assisté était affligeant et drôle à la fois. Nous avons vu une scène de mauvais théâtre, montrant une fille naïve, prise en otage par des crapules, qui lui ont accordé quelques minutes de communication pour lire un message mal rédigé, en attendant qu’arrive la rançon.

1° LA TROUPE THEATRALE

** L’actrice principale

La sulfureuse Adji Sarr, championne des snaps sexy, des vidéos provocantes jusqu’au lendemain de son énième et dernier viol supposé, est subitement devenue une femme voilée, dévastée, en larmes

** L’avocat comédien

C’est le clown du barreau de Dakar. Il a une haine féroce contre Ousmane Sonko qui lui a pris sa place à l’Assemblée Nationale. Il a joué le rôle du souffleur durant toute la scène de théâtre. Elle lui obéissait au doigt et à l’œil, parlait ou se taisait à son signal, le regardait avec des airs tétanisés

** Les journalistes invisibles et aphones

Il parait qu’hormis l’intervieweur de Leral TV, il y’avait aussi un représentant de RFM, de TFM, de E-radio, mais presque muets comme des carpes. Etaient-ils juste là pour donner du crédit à la pièce de théâtre ?

2° LES BIZARRERIES

** Les larmes à retardement de Adji Sarr

Elle a essayé de pleurer comme on le lui a demandé certainement, mais elle a plutôt réussi à faire rire qu’à émouvoir. Avant le 2 Février, elle n’apparaissait que dans des vidéos où elle se la joue sexy, chantant, dansant, leumbeulant, et tout cela durant les périodes où elle prétend être violée continuellement.

** Ce n’est plus sur la table, mais par terre qu’elle s’est couchée

Dans le Procès-Verbal d’enquête, elle avait déclaré le 5 Février ce qui suit : « Ainsi, n’ayant pas le choix je me suis déshabillée et je me suis couchée sur la table où je lui faisais le massage ».

Durant son interview théâtre, elle nous dit et répète qu’elle s’est couchée par terre.

Finalement c’est où ? Par terre ou sur la table ?

** Elle demande à Sonko de ne pas jurer si y’a eu viol, mais juste si y’a eu rapport

Adji nous dit qu’elle a été violée tellement de fois qu’elle ne peut même pas le compter. Mais au lieu de demander à Sonko de jurer sur le Coran si y’a eu au moins un viol ou pas, elle dit préférer mettre les viols de côté, et lui demande juste de jurer si il y’a eu rapport sexuel.

Elle se plaint pour quoi finalement ? Pour viol ou pour rapport sexuel ?

** Elle s’enfuit dévastée après le 1er viol, revient et reste après les 5 ou 6 autres

Adji Sarr, après le premier viol supposé qui l’aurait déviergée et dévastée, elle s’est enfuie. Six mois plus tard elle revient sur les lieux de torture. Elle se refait violer aussitôt, mais cette fois elle reste sur place et continue de se faire violer chaque 10 jours sans bouger. Est-ce du sadomasochisme ?

3° LES QUESTIONS SUBSIDIAIRES

** Qu’est-ce que Adji Sarr était allée faire chez Me Papa Samba SO 15 jours avant sa plainte, et quels sont les conseils que ce dernier soutient lui avoir donnés ?

** Où est la plainte que Adji Sarr a soi-disant déposée un mois avant le dernier viol supposé ?

** Qui est l’avocat et le médecin qui ont facilité les déplacements durant le couvre-feu ?

** Depuis quand confie-t-on un sms à quelqu’un d’autre ?

** Où est le pool d’avocats annoncé pour défendre Adji Sarr ? On ne voit et entend qu’un clown haineux

** Et tant d’autres questions qu’on s’y perd complètement dans cette interview aussi mal préparée que le complot est mal ficelé

Ousmane Sonko a déjà juré dans une de ses conférences de presse qu’il est innocent de ce qu’on l’accuse. Son avocat comédien a dû oublier de lui passer cette vidéo.

Et si on demandait à Adji Sarr de jurer sur le Coran et sur la tombe de sa défunte maman qu’il y’a eu viol ? Et je dis bien viol car c’est ce qui est criminalisé, et l’objet de sa plainte. Elle a bien juré pour essayer de blanchir Macky Sall non ?

MARVEL NDOYE