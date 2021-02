La liste n’est pas exhaustive. D’autres mensonges de Adji Sarr, les uns plus grossiers que les autres, figurent dans le rapport. Dès lors que la crédibilité de la plaignante est fortement entachée, tout ce qu’elle dira ne peut plus être retenu. L’objectif de nuire à l’honorabilité et à la réputation d’une personnalité publique s’écroule comme un château de cartes et ceux qui tentaient de faire du mal à un honnête citoyen doivent souffrir de voir Ousmane Sonko demeurer dans les coeurs comme en atteste le magnifique bain de foule reçu à l’UCAD ce jeudi.

À la lecture de ce rapport, il apparaît qu’Adji Sarr, seule avec les policiers ou confrontée avec les autres témoins, nage dans les contradictions, les dissimulations et les mensonges. Une fieffée menteuse et une apprentie manipulatrice qui s’emmêle les pinceaux dans ses différentes déclarations devant les limiers. Ce que mentionnent d’ailleurs les enquêteurs dans leurs propres réflexions sur les faits : «Des constations et auditions, il apparait un certain nombre de contradictions qu’il convient de relever. En effet, la plaignante Adji Sarr évoque dans sa plainte un message écrit par le mis en cause lui disant qu’il arrivait à l’institut de beauté. À la question de savoir si elle avait toujours le message, elle déclare l’avoir supprimé.»

