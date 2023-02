Tout ce qu’on a retenu du premier mandat de Mr Macky Sall, ce sont les parodies judiciaires fomentées contre des adversaires politiques dont Mr Sall a la trouille, en l’occurrence Mr Khalifa Sall et Mr Karim Wade.

Ce qu’on retiendra du second mandat de Mr Macky Sall, ce sont les parodies judiciaires fomentées contre l’adversaire politique le plus en vue pour occuper le Palais en 2024, en l’occurrence Ousmane Sonko. Pour l’en empêcher, d’autant plus qu’il leur promet une réédition des comptes sans pitié, le pouvoir de Mr Macky Sall ne recule devant rien. Aucune machination n’est de trop. Dossier Sonko Rebelle, Dossier Sonko Terroriste, dossier Sonko violeur, chaque dossier avec son lot d’innocents emprisonnés ou exécutés.

Le dossier de fesses semble être celui sur lequel le pouvoir de Mr Macky Sall compte le plus pour neutraliser Mr Ousmane Sonko, malgré le caractère grotesque des accusations de la jeune fille transformée en mythomane à la quête d’une récompense promise par Mr Mamour Diallo, malgré la quinzaine d’innocents déjà tués, malgré la multitude de preuves d’une conspiration fomentée en hauts lieux.

En l’absence de la moindre preuve de viol, du plus petit indice pouvant donner une once de crédit aux accusations de la jeune fille, alors l’on essaye de fabriquer à Ousmane Sonko une image de pervers, de gigolo, de prédateur sexuel. Et pour ce faire, en sus de tout le staff de APR / BBY, des mercenaires et chasseurs de prime sont mis à contribution, dont les 2 derniers en date à s’être démasqués sont Cheikh Yérim Seck et Mollah Morgun.

Le premier nommé, qui devrait être le dernier à prendre la parole lorsqu’il s’agit de prédation sexuelle, est allé jusqu’à écrire un livre qui semble commandité, et dont l’objectif caché est de dépeindre Mr Sonko comme un gigolo au même moment où le doyen des juges devait rendre sa décision de renvoi ou non. Mal lui en a pris car l’histoire de fesse sur la Corniche qu’il a falsifiée dans son livre a vite été démontée par de vrais journalistes et des observateurs.

Quant au second nommé, en l’occurrence Mollah Morgun, il s’agit d’un illustre inconnu créé il y’a quelques mois par celui qu’il appelle « Père » dans ses lives. « Père » est un homme mystérieux qui semble être un ex agent des services de renseignements ou proche desdits services. Ainsi que « Père » l’a révélé dans les lives où il s’invitait parfois, c’est lui qui a des tonnes de dossiers sur Mr Macky Sall, sa famille, sa belle-famille, et ses collaborateurs. Il révèle qu’il a voulu livrer ces dossiers à Pape Alé Niang ou à Moustapha Diop (Walf), deux personnes dont il ne doute pas du patriotisme, mais il les aurait exposés et ils seraient fait arrêter rapidement.

Alors il lui fallait choisir entre les différents activistes installés à l’étranger, dont Akhenaton, Kayz Fof, Tounkara, Mollah Morgun. Il a choisi le dernier, le moins instruit des 4, mais qui lui semblait le plus radical.

Sans « Père » donc, Mollah serait encore à faire des lives à 20 ou 30 spectateurs. Cependant « Père » doit certainement être en train de s’en mordre les doigts après le revirement subit et suspect de Mollah Morgun, à la manière des transhumants politiques.

Il fallait pourtant s’y attendre car Mollah Morgun, qui ne connait rien de plus que ce que lui apprend « Père » commençait très tôt à prendre la grosse tête, à se jeter trop de fleurs, à passer son temps à faire croire qu’il a des informateurs partout, à s’arroger des dons imaginaires. Pour des broutilles ou des mensonges flagrants il jure sur le Saint Coran ou sur la vie de ses parents. Il a même été jusqu’à jurer sur le Saint Coran qu’il est au courant de tout ce que n’importe qui dans le monde trame sur son dos, alors que seul le Tout Puissant possède cette faculté. Il a même juré sur le Coran avoir reçu un coup de fil de Mr Macky Sall himself. Qui peut le croire ?

Lorsqu’il révélait avoir été contacté par des éléments du pouvoir, il avouait de façon maladroite être en train de négocier, et que l’un de ses interlocuteurs n’attend que son feu vert pour lui apporter ce qu’il leur a réclamé.

Et ce Samedi 28 Janvier, ce qui était prévisible arriva. Avec toujours la même maladresse, Mollah Morgun fait un live depuis une chambre d’hôtel 5 étoiles dont la nuitée dans Booking.com varie entre 350.000 et 500.000 cfa, le « Four Seasons ». On peut aisément imaginer que ceux qui l’ont invité dans cet hôtel, ont conditionné la remise d’une récompense avec un live immédiat pour éviter qu’il se fonde dans la nature une fois la récompense en poche.

Dans son live, il prétend que des gens lui ont montré la veille des photos, vidéos, audios qui ont tout changé dans sa perception de Ousmane Sonko, et que ce dernier est maintenant l’ennemi numéro 1 à abattre. Avec un revirement aussi spectaculaire, un ciblage aussi radical, et un ton aussi grave, on s’imagine qu’il a dû voir quelque chose de très grave comme une vidéo où Ousmane Sonko est en train de découper des êtres humains, ou bien est en train de violer des petites filles en les étranglant à mort.

Mais quelques indices dans ses propos montraient qu’en réalité il y’avait autre chose derrière tout cela, qui n’avait rien à voir avec une pseudo déception sur Ousmane Sonko. En effet celui qui se disait Opposant le plus Radical, se déclare subitement ne faisant partie ni du pouvoir, ni de l’opposition. C’est la méthode habituelle de ceux qui se sont vendus, et qui transhument en deux étapes pour rendre ce revirement moins suspect. Pour quitter l’opposition ou retourner leurs armes contre l’opposition, ils doivent toujours inventer quelque chose contre cette opposition.

N’ayant rien de concret à mettre sur la table pour se justifier, Mollah se contente d’abord de déclarations et promesses de révélations. Voyant que la pilule ne passe pas, et que personne ne croit en ses supposées vidéos, audios, photos, alors le lendemain il a fait mine de donner un avant-gout de ses révélations en publiant sur sa page Facebook une photo supposée de Ousmane Sonko en caleçon, dont le montage est tellement grossier qu’on se demande même si c’est pas fait exprès.

Soit Mollah a reçu cette photo de ses nouveaux amis qui veulent le discréditer. Soit Mollah a fait le montage lui-même avec de vieux outils. On ne peut pas croire que c’est tout ce que les nouveaux amis de Mollah ont pu préparer depuis deux ans en vue du fameux procès hypothétique. Il faut dire qu’on a vu récemment Me El Hadj Diouf faire passer à l’émission Faram Facce une audio grotesque de Ousmane Sonko disant qu’il va bruler le pays, alors qu’ils ont coupé les propos qui précèdent où Ousmane Sonko faisait référence à Macky Sall. Un montage aussi bête que méchant.

Admettons que c’est Ousmane Sonko sur cette photo ridicule. Oublions que les deux épaules ne sont pas alignées, oublions que cette pièce n’a rien à voir avec la cabine de Sweet Beauté, oublions que la tête et le reste du corps n’ont pas le même teint, oublions qu’une partie du sommet de la tête est manquante. Oublions qu’il y’a une bonbonne de gaz 6 kg en bas à gauche. Oublions que les écouteurs semblent se terminer dans les fesses. Oublions tout et disons que c’est Ousmane Sonko.

Questions

1° En quoi voir Ousmane Sonko debout et en caleçon fait-il de lui un violeur bon pour la prison ?

2° En quoi voir Ousmane Sonko debout et en caleçon le disqualifierait-il de la course à la présidence ?

3° En quoi voir Ousmane Sonko debout et en caleçon ferait-il de lui l’ennemi public numéro 1 ?

4° Mollah Morgun, ou ses nouveaux amis, ou les patrons de ses nouveaux amis, n’ont-ils jamais ôté un jour le T-Shirt ou le survêtement qu’ils portent ?

5° Mollah Morgun, ou ses nouveaux amis, ou les patrons de ses nouveaux amis, ne se sont-ils jamais retrouvés en caleçon ou short ou maillot de bain dans une chambre ou à la plage ou à la piscine ou ailleurs ?

6° Y’a-t-il un seul être humain sur cette planète qui ne se soit jamais mis torse nu, en slip ou caleçon, voire même tout nu comme un ver, et cela chaque jour que Dieu fait ?

Ce n’est pas parce que le ridicule ne tue pas qu’il faut en user et en abuser. Qui peut croire un instant que des vidéos, audios, photos compromettantes de Ousmane Sonko existent entre les mains de certains depuis 2 ans, mais n’ont jamais été remis aux enquêteurs, n’ont jamais été remis au juge d’instruction, n’ont jamais été remis au procureur qui ne les a même pas évoqués dans son réquisitoire, n’ont jamais fuité comme les montages grossiers qui circulent ?

Mollah Morgun a été un épiphénomène par la grâce de « Père ». Il a choisi de sortir par la toute petite porte, probablement pour des raisons alimentaires profondes. C’est son choix et il faut le respecter. Personne ne sait ce qu’il endurait réellement pour manger à sa faim et aider sa famille. Ses histoires n’attireront plus. Il annonce déjà avoir des choses sur Déthié Fall et d’autres opposants. Donc on comprend déjà que ses nouveaux amis vont l’utiliser à présent comme leur nouveau jouet. Son histoire rappelle celle tout aussi triste de Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi, héro un jour, zéro le lendemain.

Les partisans de Ousmane Sonko ont bien raison de plus vouloir qu’il se présente à une telle mascarade de procès après l’apparition d’un nombre incalculable de preuves irréfutables d’un complot, et même d’aveux de l’accusatrice, mais ignorées royalement par cette même justice qui doit le juger.

Boubacar Sall

E-mail : [email protected]