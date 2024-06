Adpme: Marie Rose Faye installée

XALIMANEWS-La passation de service à la direction pour le développement des petites et moyennes entreprises (Adpme) a eu lieu aujourd’hui. Marie Rose FAYE a été installée dans ses fonctions de Directrice Générale de l’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME) en remplacement de Idrissa DIABIRA.