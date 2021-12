Le gouvernement du Sénégal et l’Agence française de développement (Afd) renforcent leur coopération pour soutenir le développement du secteur entrepreneurial sénégalais et consolider l’appui aux Très, Petites et moyennes entreprises (Tpe/Pme), renseigne Le Quotidien. En ce sens, Amadou Hott, ministre de l’Economie, du plan et de la coopération, et Bertrand Walckenaer, Directeur général adjoint de l’Afd, ont paraphé mardi, un nouveau protocole d’accord. A travers ce protocole, l’Afd s’engage à accompagner les réflexions et soutenir les réformes entreprises par les autorités sénégalaises pour dynamiser l’entrepreneuriat et les Tpe/Pme, en mettant à disposition des outils d’assistance technique ainsi que des financements pouvant aller jusqu’ à 100 millions d’euros, soit environ 65,5 milliards de francs Cfa, sur trois ans. Ainsi considèrent les autorités, «la France confirme son implication dans le soutien à l’emploi et au secteur privé, à la suite de précédents appuis au bénéfice de nombreuses structures sénégalaises, notamment la Délégation générale à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (Der/fj), le Bureau de mise à niveau (Bmn), l’Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises (Adepme), Banque agricole etc.». Le gouvernement du Sénégal, par la voix du ministre Hott, a magnifié «cet accompagnement de l’Afd permettant le lancement d’une étude de diagnostic sur les institutions financières actives aujourd’hui, dans le financement des Tpme ainsi que sur la faisabilité technique de la réforme. Cela permettra également d’identifier les grandes étapes et les conditions de mise en œuvre opérationnelle de cette réforme».

