Affaire 1Xbet : Lat Diop dément les accusations de corruption et se dirige vers le Parquet financier

XALIMANEWS-Lat Diop, placé en garde à vue, sera bientôt déféré au Parquet financier. L’ancien ministre des Sports et Directeur général de la Lonase a passé le week-end à la Division des investigations criminelles (Dic) en raison d’une dénonciation de l’ancien administrateur de 1Xbet Sénégal, Mouhamed Dieng. Ce dernier a évoqué une supposée remise de plus de 5 milliards F CFA, dont Lat Diop, selon lui, « se serait procuré beaucoup de biens dans certains pays dont une maison à Grenoble ».

Face aux accusations de corruption, Lat Diop a fermement nié ces allégations, les qualifiant de « délation ». Il a affirmé que si des malversations avaient eu lieu, un rapport d’un corps de contrôle l’aurait signalé. Toutefois, selon Seneweb, il a admis avoir reçu 5 millions F CFA de 1XBet pour le Guédiawaye Football Club, dont il est le propriétaire, précisant que 1XBet est le sponsor officiel du club.

Les enquêteurs l’ont confronté aux discussions WhatsApp fournies par Mouhamed Dieng ainsi qu’à d’autres documents, mais Lat Diop a maintenu sa défense. En réponse aux déclarations de Mouhamed Dieng concernant l’acquisition d’un immeuble à Grenoble, il a réaffirmé : « Je n’ai pas d’immeuble en France. Je ne suis jamais allé à Grenoble. » Assisté de son équipe d’avocats, composée de Mes Souleymane Diagne, El Hadji Diouf, Cheikh Amadou Ndiaye et Alioune Badara Fall, il est poursuivi pour « détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux », selon Me El Hadji Diouf.