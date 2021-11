Face au juge, elle a soutenu qu’elle regrette son acte. La preuve ? Elle n’arrive plus à dormir les nuits. Elle passe tout son temps à prier pour son défunt mari. En réponse à une question du juge, la mise en cause a soutenu que son frère et certains membres de sa famille ne lui adressent plus la parole. « Je n’ai plus personne dans ma vie », a-t-elle déclaré les larmes aux yeux. Tour à tour, les témoins ont confirmé que Khadim était en flammes et que c’est Aïda Mbacké qui était avec lui au moment des faits.

« Un jour alors que son téléphone était en charge, je l’ai pris et à ma grande surprise j’ai vu des cœurs. Lorsque je l’ai interpellé sur ça, Khadim m’a dit qu’il s’agissait de sa collègue. Et que cette dernière le considère comme son fils. Cette explication ne m’a pas convaincu parce que sur le profil je voyais une jeune fille », a-t-elle dit d’une voix tremblotante. A la barre de la chambre criminelle de Dakar, elle a avoué avoir pris contact avec la fille qui lui a demandé à son tour de demander à son mari si vraiment elle était sa femme. » Cette fille m’a dit beaucoup de choses sur moi. Elle m’a même dit que je n’étais pas dans le domicile conjugal. Comment a-t-elle su tout cela ? Comme j’étais stressée et enceinte, je suis tombée malade. On l’a appelé à plusieurs reprises mais il n’est pas venu. J’étais tellement déçue parce qu’il ne m’a même pas demandé l’état de ma santé », a aussi dit Aïda Mbacké.

