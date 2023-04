Pour rappel, le 02 janvier dernier, le juge du tribunal des flagrants délits de Dakar condamnait Massata Samb et Mamadou Niang à une peine de prison ferme de six (6) mois, chacun. Ils étaient également contraints de payer une amende de 100.000 francs et d’allouer la somme de 5.000.000 de francs CFA à la plaignante Amy Ndiaye en guise de réparation. Ils étaient reconnus coupables des faits de coups et blessures volontaires sur une personne vulnérable et de menaces de mort.

