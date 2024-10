Affaire ASER: Birahim Seck corrige Ousmane Sonko “Le scandale est consommé depuis que le DG a accepté de renégocier… »

XALIMANEWS: Birahim Seck s’est prononcé suite à la sortie du Premier ministre Ousmane Sonko sur l’affaire ASER.

« Il n’y à aucun scandale à l’ASER « , avait dit le leader de Pastef lors de son giga meeting hier à Dakar Arèna de Diamniadio.

Birahim Seck du forum semble être choqué par la déclaration de Ousmane Sonko. Il l’a fait savoir sur son réseau social X.

« Me Ousmane Sonko pas vous! Le scandale dit de l’Aser est consommé depuis que le DG a accepté de renégocier sur des irrégularités de sur facturations constatées « , a-t-il asséné.

Et d’ajouter: « Des infractions on les sanctionne, mais on ne cherche pas à les effacer ou corriger par une quelconque renégociation »

PID