Affaire ASER : Ousmane Sonko soutient « qu’il n’y a aucun scandale »

Hier samedi, lors d'un meeting de collecte de fonds au Dakar Arena de Diamniadio, Ousmane Sonko, leader du parti Pastef, a pris la parole pour aborder les scandales présumés qui dominent l'actualité politique. Il a notamment évoqué ceux liés à l'Agence sénégalaise d'électrification rurale (ASER) et à l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS).

Il a affirmé avec conviction : « Je tiens à préciser devant tout le monde qu’il n’y a aucun scandale. »

Sonko a également profité de cette occasion pour mettre en lumière le directeur général de l’ASER, Jean Michel Sène, qu’il présente comme un modèle de rigueur et de transparence pour la jeunesse sénégalaise. Il a loué le courage de Jean Michel et son engagement pour une gestion transparente des affaires publiques, en précisant : « Lorsque Jean Michel a été nommé, il a découvert des marchés comportant des commissions et des surfacturations. Au lieu des 1 000 électrifications prévues, seulement 600 avaient été réalisées. Grâce à son travail, il a renégocié ces contrats, permettant ainsi au Sénégal de réaliser plus de 1 000 électrifications. C’est ça, le patriotisme. »

Dans son discours, Sonko a également mis en avant les défis que Jean Michel a dû relever depuis son entrée en fonction. Il a réaffirmé sa position selon laquelle il n’y a « zéro scandale ASER » et a remercié le jeune directeur général pour son intégrité.