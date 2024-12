Affaire Batiplus : Rachelle Sleylati, André Sleylati et Alex Rabih Kfoury condamnés à 3 ans de prison ferme

XALIMANEWS-L’affaire Batiplus, qui avait fait grand bruit en 2020, a été tranchée par le tribunal correctionnel de Dakar. Rachelle Sleylati, son père, André Sleylati et son fiancé Alex Rabih Kfoury ont été condamnés à trois ans de prison ferme chacun, a-t-on appris du quotidien L’Observateur. En plus de cette peine, ils devront verser 3 milliards de francs CFA en réparation du préjudice subi. Ils étaient poursuivis pour abus de confiance, faux et usage de faux en écriture privée de commerce, ainsi que blanchiment de capitaux.

Cette affaire a débuté en 2020, lorsque la direction de Batiplus, représentée par son directeur d’alors, Christian Samra, a déposé plainte. Les enquêtes ont révélé des irrégularités impliquant la responsable des coffres, Rachelle Sleylati. À seulement 24 ans, avec un salaire d’un million de francs CFA par mois, elle avait acquis plusieurs biens immobiliers d’une valeur de plusieurs centaines de millions de francs CFA en 18 mois. « Je prenais chaque jour 1 million, et parfois 5 millions plusieurs fois par mois », avait-elle avoué aux enquêteurs.

Son fiancé, Alex Rabih Kfoury, identifié comme le cerveau de l’opération et principal bénéficiaire de l’argent détourné, a également été impliqué. Par ailleurs, le père de Rachelle Sleylati aurait profité des fonds détournés pour achever la construction d’un immeuble situé au Point E.

Pour recouvrer les sommes détournées, la direction de Batiplus a obtenu, par l’intermédiaire de ses avocats, une saisie conservatoire sur deux immeubles appartenant aux parents de Rachelle. Le trio a finalement été renvoyé en jugement pour association de malfaiteurs, abus de confiance, faux et usage de faux en écriture, blanchiment de capitaux, et complicité.