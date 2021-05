Trop, c’est trop ! Nous réclamons justice. Il y a des gens qui ont été arrêtés chez eux et on ignore totalement les raisons de leur arrestation», déplore M. Sané qui poursuit «90% des gens qui ont été arrêtés ne sont pas mêlés à cette affaire. «Il y a un tabou dans cette affaire. Pire, dans ce pays, il y a des gens qui ont fait plus grave que ça et ils bénéficient de liberté provisoire», peste-t-il.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy