Affaire Cheikh Omar Diagne : Talla Sylla exhorte les autorités prendre des mesures tout en appellant à la Cohésion Nationale et la Préservation de la Paix au Sénégal

XALIMANEWS-Face à des déclarations incendiaires visant la confrérie mouride et menaçant l’unité nationale, Talla Sylla, figure du mouvement Baay Fall, appelle les Sénégalais à la vigilance. Il condamne fermement les propos d’un ministre, jugeant qu’ils mettent en péril la cohésion sociale et le modèle de paix et de tolérance qui fait la force du Sénégal. Via un post, il exhorte les autorités à prendre des mesures pour préserver l’harmonie entre les différentes communautés religieuses du pays.

« Mes chers compatriotes, C’est avec une profonde inquiétude que nous nous retrouvons aujourd’hui, face à une situation grave qui menace la paix et l’unité nationale dont notre pays, le Sénégal, a toujours été fier. Nous avons été témoins de propos regrettables et inadmissibles tenus par un ministre de la République, des propos qui visent directement les confréries religieuses, et plus particulièrement la confrérie mouride, fondée par le vénéré Cheikh Ahmadou Bamba, une figure emblématique et révérée de l’islam soufi dans notre pays. Ces paroles ne peuvent être prises à la légère. Elles ne sont pas de simples dérapages verbaux ; elles constituent une attaque frontale contre le modèle d’islam tolérant, pacifique et ouvert qui fait la force et la particularité du Sénégal. En s’en prenant à une communauté religieuse si ancrée dans notre culture, c’est l’âme même de notre nation que l’on met en péril. La confrérie mouride, tout comme les autres confréries religieuses, a joué un rôle central dans la construction de notre identité nationale. Elle a œuvré pour la paix, la solidarité et le développement de notre société, en inspirant des générations de Sénégalais par son message de tolérance et de résilience. Cheikh Ahmadou Bamba, à travers ses enseignements, a incarné et propagé les valeurs de foi, de travail, de respect et de coexistence harmonieuse, des valeurs qui continuent d’irriguer le tissu social de notre pays. En attaquant de telles institutions, c’est tout notre vivre-ensemble qui est menacé. Ces propos divisent là où il nous faut rassembler. Ils fragilisent les bases de notre cohésion sociale, et en ce sens, ils constituent un véritable danger pour l’unité nationale. Dans un contexte mondial où les tensions religieuses et les violences sectaires déchirent tant de sociétés, nous ne pouvons pas, nous, Sénégalais, nous permettre de laisser s’installer le germe de la discorde et de l’intolérance. Nous avons toujours su cultiver le dialogue, le respect mutuel, et cette capacité à faire de nos différences une richesse. Ne laissons pas ces paroles incendiaires miner ces acquis. Je condamne avec la plus grande fermeté ces déclarations irresponsables. Elles sont d’autant plus inacceptables qu’elles émanent d’un membre du gouvernement, censé être au service de l’intérêt général et du maintien de la paix sociale. J’en appelle aux autorités, à la plus haute instance de notre État, pour que des mesures claires et immédiates soient prises afin de rappeler à l’ordre tous ceux qui, par leurs discours, menacent notre cohésion nationale. Il est impératif que nous restions vigilants et unis, en réaffirmant notre attachement à la paix, à la tolérance et au respect de toutes les composantes de notre société. Le Sénégal a toujours été un modèle de coexistence harmonieuse entre les différentes confréries religieuses, et il est de notre devoir, collectivement, de préserver cet héritage. Que chacun prenne conscience des conséquences dramatiques que de tels propos peuvent engendrer et qu’ensemble, nous continuions à bâtir un Sénégal uni, fort et en paix, fidèle aux valeurs de nos ancêtres et à l’enseignement des grands guides religieux qui ont marqué notre histoire. Vive la paix, vive la tolérance, vive l’unité nationale, vive le Sénégal !

Jarajëfati Boroom Touba. « Peut-on lire dans ce post publié le 8 septembre celui qui se proclame le Baay Fall du peuple