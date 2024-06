Affaire de la pouponnière « Keur Yeurmandé » : Ndella Madior Diouf toujours en attente d’une liberté provisoire

XALIMANEWS-Ndella Madior Diouf, la propriétaire de la Pouponnière Keur Yeurmandé, attend toujours une décision concernant sa demande de liberté provisoire. Malgré avoir déposé une nouvelle requête en ce sens depuis le 17 mai dernier, elle n’a pas encore obtenu de réponse, comme rapporté par Les Échos.

Elle a pourtant présenté des garanties de représentation, et toutes les parties concernées ont déjà été entendues dans cette affaire. Le juge d’instruction Mamadou Seck a transféré le dossier au Procureur pour avis, ce qui laisse à ce dernier la responsabilité de rendre son jugement.

Ndella Madior Diouf a été placée sous mandat de dépôt en décembre 2023 pour plusieurs accusations graves, incluant homicide involontaire, traite de personnes, et exercice illégal de la médecine. Selon les résultats de l’enquête, six bébés sont décédés et 48 autres ont été évacués vers des établissements de santé pour y recevoir des soins.