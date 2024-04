Affaire de la saisie de 1 137 kg de cocaïne à Kidira : le convoyeur de la drogue en cavale

XALIMANEWS-De nouvelles révélations émergent dans le cadre de l’enquête sur la saisie record de 1 137 kg de cocaïne à Kidira, dont la valeur est estimée à plus de 90 milliards de francs CFA. L’Observateur rapporte que la Division opérationnelle de l’Office central de répression du trafic de stupéfiants (OCRTIS) a pris en charge l’enquête après l’envoi d’une délégation judiciaire par le Parquet de Tamba.

Selon les informations du quotidien, une équipe de Dakar est arrivée hier soir pour renforcer les efforts dans la traque du convoyeur, qui a réussi à prendre la fuite, laissant derrière lui la cargaison et le camion frigorifique contenant la drogue.

Les sources de L’Observateur expliquent que ce choix a été fait en raison du fait que ces enquêteurs spécialisés dans la lutte contre le trafic de drogue sont mieux équipés et plus expérimentés pour mener des investigations complexes de ce genre, et qu’ils ont une compétence nationale qui leur permet de mener des enquêtes sur l’ensemble du territoire.