Affaire de la séquestration de Paul Pogba : des peines de prison pour son frère et ses complices

XALIMANEWS-Selon la presse.ca, il y’a un possible épilogue dans la retentissante affaire de la séquestration du footballeur français Paul Pogba : son frère Mathias ainsi que cinq de ses amis d’enfance ont été condamnés jeudi à des peines de prison, allant jusqu’à huit ans, par le tribunal correctionnel de Paris.

D’après le média canadien, Mathias Pogba a été condamné à trois ans de prison, dont deux avec sursis, pour tentative d’extorsion et participation à une association de malfaiteurs. Il pourra purger sa peine de 12 mois de prison ferme à domicile, sous bracelet électronique, et a également été condamné à une amende de 20 000 euros. Son avocat a exprimé la surprise de son client, arguant qu’il avait été manipulé. Les autres prévenus ont écopé de peines de prison allant jusqu’à huit ans et de lourdes amendes pour extorsion, séquestration et association de malfaiteurs. Roushdane K., le cerveau de l’affaire, a été condamné à huit ans de prison. Un préjudice économique de 197 000 euros et un préjudice moral de 50 000 euros ont été reconnus en faveur de Paul Pogba. L’affaire a débuté par une tentative d’extorsion à l’encontre du footballeur en mars 2022, suivie par des accusations de maraboutage de Kylian Mbappé diffusées par Mathias Pogba.