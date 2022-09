Le ministère de la Santé, qui n’évoque pas de négligence médicale comme le procureur Baye Thiam dans son communiqué du 31 août, a manifesté «son soutien aux personnels de santé et d’action sociale et les exhorte à persévérer dans les soins humanisés». Dans la même veine, il appelle «au calme et à la sérénité et réitère sa ferme volonté d’offrir aux populations des services de qualité».

Autre fait constaté, c’est que «devant les difficultés d’extraction du fœtus et l’absence de signes de vie dudit fœtus, une embryotomie a été réalisée». De même, renseigne la mission du ministère, «dans le but d’arrêter le saignement pour sauvetage maternel, une hystérectomie d’hémostase a été effectuée, suivie de la mise en place d’un drain pour évacuer le sang résiduel et surveiller d’éventuels saignements». Elle ajoute que «l’intervention a duré environ 3 heures de temps» et «en fin d’intervention, la patiente a présenté un arrêt cardiorespiratoire suivi d’une réanimation sans succès, le décès a été constaté à 19 heures».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy