XALIMANEWS : Le Syndicat Autonome des Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens, Dentistes (Sames) n’a pas apprécié la décision du procureur de Louga d’ouvrir une information judiciaire contre l’ancien directeur de l’hôpital Magatte Lo de Linguère, le chef du service pédiatrie et une infirmière. Particulièrement furieux, Dr Amadou Yéri Camara et ses camarades ont administré une véritable volée de bois vert au ministre Abdoulaye Diouf Sarr avant d’annoncer une grève générale de 48 h (les 10 et le 11 Mai) sur toute l’étendue du territoire.

«Le Sames a appris pour le déplorer l’ouverture d’une information judiciaire citant nommément les agents de santé de l’EPS Maquette Lô de Linguère pour homicides et blessures involontaires et tendant d’absoudre maladroitement les véritables responsables de la santé au Sénégal que sont le ministre de la Santé responsable du secteur, et le président de la République garant du droit à la santé consacré par la constitution du Sénégal en son article 8», relève d’emblée le secrétaire général du Sames dans un communiqué repris par l’As.

Le Sames demande ainsi à tous ses membres de veiller au respect strict des normes, notamment la disponibilité des ressources humaines et matérielles en quantité et en qualité avant d’exercer la médecine et de ne mettre en œuvre aucune solution de «débrouillage» qui les exposerait à des poursuites et la vindicte judicaire. «Malgré les avertissements répétés et la frénésie constatée de la tutelle, le Sames décide de décréter un premier plan d’action avec une grève totale de 48 heures, les 10 et 11 mai 2021 sur l’ensemble du territoire avec respect du service minimum et des urgences», annoncent Dr Amadou Yéri Camara et ses amis qui appellent tous les militants du Sames à la mobilisation pour la défense des agents de santé et un système de santé de qualité pour toute la population.