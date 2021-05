XALIMANEWS- Après la sortie de la direction du groupe D Media, qui précise que “les 3 cameramen sont en fin de contrat et ont tous reçu un préavis leur notifiant que leurs contrats étaient à terme et le 4e était prestataire au bureau décentralisé des Parcelles assainies“. Mais, le collectif dément ses informations et donne sa version des choses. Le collectif compte aussi traduire le groupe D MEDIA et son PDG, Bougane Gueye Dani devant le tribunal du Travail hors classe de Dakar.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy