Ainsi donc, après nous avoir tenu en haleine pendant plusieurs mois, cette abracadabrante affaire, nous dit – on, a été classée sans suite. Eh oui, le Sénégal est le seul pays au monde où un responsable de haut niveau sensé être dans le secret des Dieux, accuse un autre responsable d’avoir détourné la faramineuse somme de 94 milliards sans que rien ne soit entrepris pour éclairer les citoyens à qui, en principe, appartient cet argent.

Il n’y a jamais eu de fumée sans feu. Ce qui est sur et limpide comme l’eau de roche c’est que quelque chose s’est bel et bien passé au tour de cette histoire. Mais la justice chargée de rassurer les populations et de garantir l’égalité de tout le monde devant la loi a jugé non nécessaire ou inutile de mettre de la lumière sur une si sérieuse affaire pour d’éclairer la lanterne des sénégalais. Les conséquences d’une telle décision sont incalculables et décourageantes pour ceux qui rêvaient légitiment d’une politique de bonne gouvernance. Une occasion en or vient d’être jetée dans la triste poubelle de l’histoire.

En effet, cette surprenante et incompréhensible décision a toutes les chances d’ouvrir des failles et brèches dans lesquelles certaines personnes qui gèrent des ressources publiques pourraient s’engouffrer pour opérer des détournements de sommes faramineuses. Ensuite, elle peut encourager ces personnes à aller trouver refuge au sein du parti au pouvoir pour se tailler un costume d’intouchable. Mamour Diallo est de la mouvance présidentielle où il anime un mouvent de soutien à l’action du super chef, celui qui est perçu à tord ou a raison comme le protecteur de certains délinquants financiers. Enfin, une telle décision va décourager toute personne en possession d’informations sur un cas de détournement ou de malversation. Cela pourrait même encourager une corruption d’envergure.

Alors donc, le plus cocasse dans cette affaire c’est que le peuple risque de ne jamais savoir ce qui s’est réellement passé jusqu’à l’extinction du soleil. La faute, cette lourde faute incombe aux responsables à qui nous avons confiés la gestion de notre destin actuel. Au premier chef de cette classe, le président de tous les sénégalais, celui qui était monté au-dessus de nos têtes et qui avait levé la main pour jurer qu’il respecterait et ferait respecter la constitution, le fondement de notre commun vouloir de vie commune. Il y’a forcément une raison qui explique le fait que l’Etat ne veut pas mettre la lumière sur cette affaire. Quelle est la raison ? Qu’est ce qui s’est réellement passé ? Qui a fait quoi ? Qui a tort ? Qui a raison ? L’Etat a tous les moyens pour savoir et nous édifier. S’il ne l’a pas fait c’est qu’il n’a certainement pas intérêt à le faire. Sinon, ce serai démentiel de croire qu’il pourrait lâcher si facilement une occasion de rêve de ternir l’image d’un opposant teigneux.

C’est là où la justice a décidé de fermer les yeux, là où l’Assemblée Nationale a choisi de faire une enquête apparemment maquillée et orientée par conséquent très opaque que le journaliste investigateur devait prendre le relai. Pour une affaire qui s’est passée au Sénégal pendant ces dernière cinq années et pour laquelle les principaux acteurs sont connus, visibles et fréquentables tous les jours, déclencher une enquête exhaustive pour apporter enfin la pleine lumière devait être un jeu d’enfant. La presse ne doit plus se contenter de relayer ce que disent les uns et les autres dans ce qui ressemble à un jeu de brigands financiers.

Est-ce qu’il y’a eu détournement ? Si oui jusqu’à quel montant ? Comment cela s’est passé ? Qu’est ce qui a rendu cela possible ? y’a t -il eu un deal avorté oui ou non ? Un grand dignitaire devenu mburu dans soow nous confiait aux premières heures de la première alternance que « les bandits de grand chemin ne se chamaillent qu’à l’heure du partage du butin ». Est-ce le cas ici ? Où se trouve Latif Coulibaly ? A t – il la bouche trop pleine au point de ne plus pouvoir dire un seul mot ?

Pour démentir la vente de deux moteurs de la pointe de sangomar évoquée par Latif Coulibaly dans son livre : Wade un opposant au pouvoir : l’alternance piégée, Wade avait convoyé une équipe de journalistes de plusieurs rédactions jusqu’à Perpignan, dans les Pyrénées orientales au sud de la France. Comparaison n’est certes pas raison. Mais dans tous les cas, c’est un scandale d’envergure monumentale qui s’est passé sous le magistère du régime actuel. Ne serait – ce que pour se donner une bonne image, et mettre leurs compatriotes en confiance, les tenants du pouvoir avaient l’obligation et la responsabilité morales, historiques presque sacerdotale de prouver qu’on pouvait compter sur eux. Hélas ! Ils ont choisi de faire moins que Wade et équipe et Latif n’est plus du coté du peuple.



Falilou Cissé

Conseiller en développement communautaire