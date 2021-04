XALIMANEWS: Les 25 détenus dans l’affaire de la foret de Boffa Bayotte suspendent leur grève de la faim après 72 heures de diet. Le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Ziguinchor a donné des gages qui ont permis à René Capain Basséne et compagnie de suspendre leur grève. C’est hier, jeudi matin que le présumé cerveau de la tuerie a été reçu par le juge d’instruction dans son bureau. Après quelques heures de discussions entre les deux hommes, le juge instructeur a donné des garanties permettant à René de tout suspendre. Selon les Echos, il a promis de boucler l’instruction du dossier le plus rapidement possible et de recevoir à nouveau René Capain Basséne, cette fois en compagnie de son conseiller, Me Ciré Clédor Ly, dans 20 jours pour déterminer la suite du dossier.

