XALIMANEWS: Le président du parti Fds les guelewars a rendu visite, avant-hier, au responsable des jeunes du Parti démocratique sénégalais (Pds) Ndiaga Diaw qui avait été « lâchement tabassé et blessé au bras par les nervis qui accompagnaient les cortèges du Président Macky Sall » lors de la cérémonie d’inauguration de l’Institut supérieur d’enseignement professionnel (Isep) de Thiès. « Je suis venu exprimer toute ma compassion, mon soutien et mes encouragements à mon frère Ndiaga, suite à cet incident malheureux qui s’est passé lors de la visite du Chef de Etat Macky Sall à Thiès mais aussi dénoncer la présence des nervis qui continuent d’agresser des personnes qui ne font qu’exercer un droit garanti par la constitution du pays », a affirmé le docteur Babacar Diop.Pour lui, cette situation peut faire « basculer » le Sénégal dans la violence car personne ne va se laisser agresser par des nervis sans réagir. « Soit on est dans une démocratie, soit on ne l’est pas. Dans une démocratie normale, les citoyens ont le droit de manifester leur mécontentement quand ils ne sont pas contents », a-t-il dit. Ainsi, il invite l’Etat du Sénégal, la gendarmerie et la police à prendre leurs responsabilités face à cette situation qui peut amener tout un chacun à créer une sécurité privée, ce qui n’est pas « souhaitable ».

