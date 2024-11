XALIMANEWS- Alioune Badara Mbacké a été reconnu coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail (ITT) de 10 jours, ainsi que de voies de fait.

Il a été cependant relaxé du délit de mise en danger de la vie d’autrui. Le tribunal l’a condamné à 45 jours de prison ferme et à verser 1 million de francs CFA de dommages et intérêts.

Quant à ses co-accusés, ils s’en sont sortis avec 2 mois avec sursis.