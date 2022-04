Après l’affaire DSK, Nafissatou Diallo a connu une vraie descente aux enfers. L’ancienne employée du Sofitel raconte s’être sentie « traquée » et a bien eu du mal à faire face à la pression médiatique. Elle a eu la sensation d’être « privée de justice ». « Elle a été suivie en voiture sur le parking de son immeuble, elle a toujours ce sentiment d’insécurité », a expliqué le journaliste pour nos confrères. Alors que l’affaire n’a jamais été élucidée, Nafissatou Diallo a signé un accord en 2012 avec Dominique Strauss-Kahn et a touché plus 1,5 million d’euros de dommages et intérêts. Nafissatou Diallo vit maintenant dans la banlieue de New York dans un immeuble sécurisé. Avec l’argent versé par Dominique Strauss-Kahn, elle a monté un restaurant, Chez Amina, dans le Bronx. Elle a pourtant dû s’en séparer après un incendie, relate Gala. Elle a aussi tenté d’écrire un livre pour raconter sa version des faits sur l’affaire DSK. Celui-ci n’a pourtant pas rencontré un franc succès, selon Paris Match.

