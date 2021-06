Dans le traitement relatif à l’affaire de présumé viol impliquant Souleymane Seck et une de ses camarades, le Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias (Cored) a constaté que « des médias ont révélé l’identité de la présumée victime désignée jusqu’ici sous le prénom de Louise ». Un site « a même publié ses photos sans aucun floutage ou filtre ». Or, « il s’agit là d’une atteinte grave et manifeste à la vie privée d’une personne, mineure de surcroit (Article 17 du Code de la presse) », selon le Cored qui « appelle les médias à l’exercice d’un journalisme responsable, c’est-à-dire pratiqué dans le cadre du respect des règles éthiques et déontologiques, loin des clichés de la presse à scandale qui cherche à s’immiscer dans la vie privée des gens. La vie privée couvre l’intégrité physique et psychologique d’une personne ainsi que de multiples aspects de son identité, son droit à l’image, sa réputation, les informations relatives à sa situation médicale, à l’adresse de son domicile, à sa paternité, à ses activités sexuelles, etc. La diffusion de ces informations est donc contraire à l’éthique et à la déontologie journalistiques. Le Cored rappelle aux journalistes que le respect de la vie privée, est un aspect fondamental dans l’exercice du journalisme ».

