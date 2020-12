Il a un réseau d’amitiés composé de milliardaires sénégalais. Le plus en vue, qui se révèle être son grand ami, est un grand banquier, influent lobbyeur, et patron d’une grande institution sportive. Ce dernier qui l’avait invité à Dakar, a bâti un réseau qu’il entretient avec une fortune dont personne ne connaît la véritable étendue. Surnommé « little big-man », ce polymathe des affaires est bien câblé sur les milieux économiques, politiques et sportifs sénégalais, africains et même mondiaux, jusque dans le cercle des Premières Dames africaines ou françaises. Ministre conseiller, il surfe aussi sur son rôle d’intermédiaire financier. Luc Brunel se rendait régulièrement à Dakar qui faisait partie de ses destinations préférées. Ce, sur son invitation de son ami. Pour rappel. Brunel était présent à la pose de la première pierre du Stade du Sénégal de Diamniadio, cérémonie présidée par le Chef de l’État, et en plus il figurait en bonne place dans la tribune officielle.

XALIMANEWS- L’agent de mannequins français Jean-Luc Brunel, soupçonné d’avoir joué le rôle de rabatteur pour le milliardaire américain Jeffrey Epstein et accusé de trafic sexuel de mineurs et viols par plusieurs anciens top-models, a été mis en examen vendredi dernier et placé en détention provisoire. Il a été interpellé à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle alors qu’il se préparait à s’envoler pour Dakar. A-t-il des connections ou des contacts dans la capitale sénégalaise ? OUI ! Jean Luc devait se rendre à Dakar pour y passer les fêtes de Noël et fin d’année.

