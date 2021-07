Une grosse patate chaude devant la Cour d’Appel de Thiès Selon notre confrère Enjeux Africains, depuis le 14 juin 2021, le juge de la chambre des Procédures accélérées de la Cour d’appel de Dakar a renvoyé au 12 septembre 2021 la décision qu’il doit rendre dans le différend qui oppose les héritiers du défunt milliardaire guinéen à Yérim Sow, nouvel acquéreur de l’immeuble sous le TF N°3161/DG d’une superficie de 1090 m2 et qui a engagé une procédure d’expulsion contre eux et tous les occupants devenus désormais sans titres, ni droits. Ils ne sont pas les seuls dans cette affaire judiciaire, qui a été jalonnée et marquée par de multiples rebondissements et qui implique plusieurs acteurs.

