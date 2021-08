« Il ne faut pas laisser les fanatiques étouffer les appels à un islam apaisé et fédérateur pour la communauté musulmane du Sénégal. On entend parler de plainte, ce serait bien d’en connaître le contenu pour aviser », a-t-il ajouté. Pour rappel, le Rappeur Julio l’absolu avait sorti un clip vidéo intitulé Tariixa depuis le mois de mai 2020 pour sensibiliser les populations et appeler à l’unification des disciples des différentes Tariixa. Cependant, la semaine dernière certaines personnes en ont fait des extraits pour critiquer l’œuvre de l’artiste. Ainsi, il a été convoqué par la DIC et mis en garde à vue.

