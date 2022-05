Voici ces propos: L’homophobie, la transphobie, la biphobie frappent, discriminant, rejettent. Aux côtés de celles et ceux qui en sont victimes, de celles et ceux qui se battent pour les droits humains et l’égalité, nous continuerons le combat. Chacun est libre d’être soi, d’être aimé et d’aimer.

