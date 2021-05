Motivant sa décision, il a soutenu qu’il y avait 11 avocats constitués dans cette affaire et, si elle est retenue, les autres dossiers ne seront pas jugés. Donc, il a préféré reporter cela jusqu’au 3 juin 2021 à 8h30 mn et, rassure-t-il : « le dossier sera jugé avant la mise en état des autres affaires inscrites au rôle ». Contrairement à la première audience, le journaliste Madiambal Diagne, prévenu dans cette affaire, a comparu devant le prétoire, avec des piles de documents. Certainement, ses preuves. A ses côtés, le magistrat et non moins plaignant, Souleymane Téliko était prêt à démonter les accusations portées contre sa personne. Les avocats des deux parties également étaient tous prêts à plaider l’affaire. Hélas !

