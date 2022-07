Le Pool d’avocats donne acte au Chef de la DIC de l’autopsie commanditée après « avis du Conseil de l’Ordre des Médecins » au Professeur Chérif Mohamed Moustapha DIAL (pathologiste, chef de service du laboratoire d’Anatomie et de Cytologie pathologiques de l’HGIP ex CTO) assisté des docteurs Gabriel Nougnignon Comlan DEGUENONVO (pathologiste) et El Hadj Omar NDOYE (chirurgien orthopédiste, médecin légiste) qui ont procédé le 17 courant à 9h00 à l’expertise médico-légale dans la salle d’autopsie de l’hôpital de Grand Yoff où le corps, gisant à la morgue de l’hôpital Principal, avait été transporté pour les besoins de la cause.

