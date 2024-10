Affaire Mbappé : Des témoins auditionnés

XALIMANEWS- Selon le média suédois Aftonbladet, l’enquête pour viol ouverte selon eux contre Kylian Mbappé à Stockholm avance et de premiers éléments physiques ont été envoyés pour être analysés. Plusieurs femmes auraient aussi été entendues.

De nouveaux éléments dévoilés sur l’avancée de l’enquête ouverte pour viol à Stockholm qui viserait Kylian Mbappé, selon la presse suédoise. Ce jeudi 31 octobre, le journal Aftonbladet rapporte que de potentielles preuves matérielles sont examinées et que des auditions ont été menées. L’enquête mobiliserait le Centre médico-légal national suédois, équivalent en France d’un institut médico-légal, chargé d’aider la police suédoise dans l’investigation de crimes. Des analyses peuvent y être faites pour chercher des traces d’ADN et établir des liens entre les personnes. Dans les premiers jours de l’enquête, les médias suédois avaient révélé que des vêtements (un haut, un pantalon et une culotte) avaient été saisis à l’hôtel où se seraient produits les faits, le luxueux Bank Hotel de Stockholm.

Des femmes entendues par la police

Dans le cas présent, les raisons précises de la sollicitation de cet organisme n’ont pas été dévoilées. Marina Chirakova, la procureure chargée de l’enquête, n’a pas souhaité commenter cette information auprès de la presse locale. « Il s’agit de délits d’enquête que je ne commente pas. Je ne fais pas de commentaires sur la façon dont je traite l’affaire pour le moment, ni sur les mesures d’enquête qui ont été demandées ou qui le seront », a-t-elle répondu. Par ailleurs, selon une source citée par Aftonbladet, plusieurs témoins ont été interrogés par la police depuis que le dépôt de plainte a été révélé publiquement. Ces auditions concerneraient notamment des femmes qui se trouvaient aux soirées de Kylian Mbappé.