XALIMANEWS- On en sait un peu plus sur l’ancien policier arrêté dans le cadre de l’enquête concernant les terrains litigieux de Mbour 4-Extension (Thiès). Le mis en cause est en garde à vue à la Direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation du sol (Dscos) en même temps que ses complices qui sont passés de 3 à 6, entre hier et aujourd’hui. L’enquête a formellement établi que l’ancien policier a vendu, sur la base de faux documents, plusieurs parcelles à 500.000 Fcfa l’unité informe Libération online visité par xalima .

