XALIMANEWS -La garde à vue de Me Moussa Diop, qui devait initialement prendre fin aujourd’hui, sera prolongée, et il pourrait être déféré demain jeudi. Convoqué lundi dernier par la Sûreté urbaine, Me Moussa Diop est actuellement en détention pour des interrogatoires liés à des actes susceptibles de discréditer les institutions de la République et à la diffusion de fausses informations.

