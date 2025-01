Affaire Mohamed Diop : 7 ans de prison ferme requis contre les 6 policiers

XALIMANEWS-Les six policiers impliqués dans l’affaire Mohamed Diop risquent une peine de sept ans de prison et une amende de 700 millions de francs CFA. Ce réquisitoire a été présenté par le Procureur à la clôture de l’audience. Ces agents, affectés au commissariat de Pikine et soupçonnés de bavure policière, ont comparu ce mardi 14 janvier 2025 devant le tribunal de grande instance. Le verdict du procès est prévu pour le 11 février prochain.

Pour rappel, Mohamed Diop Taya avait été arrêté le 19 mars 2024 par des policiers du commissariat de Pikine. Conduit par ces derniers au Technopole, il aurait été violemment tabassé. Conscients de la gravité de ses blessures, les six agents l’ont transporté au Centre de Santé Dominique, d’où il a ensuite été transféré à l’Hôpital Principal.

Tragiquement, Mohamed Diop a succombé à ses blessures dans la nuit de 24 à 25 mars 2024. Sa mort avait provoqué une vague de manifestations à Pikine. Les six policiers, arrêtés en avril et placés en garde à vue, attendaient depuis plusieurs mois de comparaître devant la justice.