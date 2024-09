Affaire ONAS : la Section de recherches entre en action

XALIMANEWS-Le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, a annoncé, lundi dernier, à l’Assemblée nationale l’ouverture d’une enquête approfondie sur le scandale présumé impliquant l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS). Le Garde des Sceaux a donc décidé de passer à l’action pour clarifier cette affaire.

Selon le quotidien Libération, le parquet de Dakar, ayant pris en compte la plainte du député non inscrit Thierno Alassane Sall, a saisi la Section de Recherches (SR) de la gendarmerie nationale. Le procureur a demandé une enquête exhaustive pour examiner en profondeur les faits allégués.

Thierno Alassane Sall, dans sa plainte, a rappelé des décisions de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (aujourd’hui ARCOP) et de la Cour suprême, annulant l’attribution de marchés aux sociétés DELTA et VICAS en 2019 et 2020, lorsque l’ONAS était dirigée par Lansana Gagny Sakho, l’actuel président du conseil d’administration de l’APIX.