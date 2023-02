Pour rappel, le 17 janvier dernier, le doyen des juges a renvoyé l’opposant Ousmane Sonko, accusé par l’ex-masseuse Adji Sarr, et la propriétaire du salon Sweet Beauté, Ndèye Khady Ndiaye, devant la Chambre criminelle. Le premier pour viols et menaces de mort, et la seconde pour incitation à la débauche, diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs et complicité de viol. Ce, à la suite du réquisitoire du parquet en date du 30 décembre 2022.

