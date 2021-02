En criminalistique un principe admis qui decrebilise toujours la these de viols répétitifs par rapport a une personne majeure demeure que la Victime violee et traumatisee par une première agression sexuelle ou un autre crime tel qu il soit prend la fuite ou laisse échapper un cri de detresse a la vue ou chaque fois qu elle se retrouve une seconde fois face a son présumé bourreau et ne se livre jamais a nouveau a ce dernier pour subir le même supplice. Et S il y a contrainte lors du premier acte la victime majeure se confesse immédiatement a la première personne rencontrée ou a qui de droit des que la contrainte s estompe .Ceci est conforté par la Jurisprudence pénale universelle.

