XALIMANEWS : Cheikh Sidiya DIOP et la Ligue des Masses s’opposent à la machination institutionnelle orchestrée à l’encontre de Ousmane SONKO, Président des patriotes du Sénégal. La Ligue des Masses (LM) est consternée par la machination institutionnelle orchestrée à l’encontre de l’Honorable Député Ousmane SONKO. La Ligue des Masses (L.M) s’insurge contre ce type de complot machiavélique, et, dénonce avec la plus grande fermeté cette conspiration contre le Président Ousmane SONKO qui est un challenger de taille pour déboulonner le régime en place. La Ligue des Masses (LM) désapprouve et condamne avec vigueur la virulence de toutes ces accusations mensongères et fabriquées qui portent atteinte à la vie strictement privée du Président Ousmane SONKO surtout sous la conduite d’une justice aux ordres et manœuvrée dans le but de neutraliser, d’intimider et de divertir le porteur d’espoir de la présidentielle de 2024. En conséquence, Cheikh Sidiya DIOP et la Ligue des Masses (L.M) s’opposent systématiquement à la machination institutionnelle orchestrée à l’encontre de Ousmane SONKO, devenu l’antisystème et l’alternative crédible face aux maux exponentiels qui gangrènent le bilan médiocre du Président Macky SALL qui a atteint le summum de l’impopularité jamais égalée dans l’histoire politique du Sénégal. Enfin, la Ligue des Masses (LM), déplore l’oppression systématique et le bâillonnement permanent de l’opposition démocratique et républicaine. De facto, la Ligue des Masses (LM) met en garde les autorités en place contre toute instrumentalisation de l’appareil judiciaire à des fins politiques en vue d’éliminer des adversaires gênants.

