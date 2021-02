Depuis le début de l’affaire Ousmane Sonko, je me suis gardé d’évoquer les faits, restant sur les principes (exigence de sauvegarde des intérêts de la plaignante, respect du droit de la défense, éclairage sur la procédure initiée par le parquet et pour la levée de l’immunité parlementaire). La raison est que je tenais à me fixer ma propre religion d’abord, en me basant sur mes propres investigations. L’autre raison est que je respecte trop ceux qui me suivent pour leur servir des balivernes.

