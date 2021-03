XALIMANEWS: Des insulteurs affolent de plus en plus la toile. Hier, Lundi Ousmane Toukara connu pour ses délires et dérives sur les réseaux sociaux a été arrêté aux Etats Unies pour insultes et incitations à la violence envers les autorités politiques sénégalaises. Selon Daouda Dème, consultant en économie numérique qui s’est confié à Xalima: » Les pays africains ont un vrai retard sur la règlementation numérique. Il faudrait qu’on sache d’abord ce qu’est un réseau social ».

