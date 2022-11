ADVERTISEMENT

Dans l’affaire Pape Alé Niang, ce qui est d’une gravité extrême, c’est le comportement du chef de l’État et de l’Administration, l’homme au pouvoir d’enquête quasi illimité qui a pris le parti d’attiser le feu en activant tous les combustibles juridiques, administratifs, judiciaires et politiciens.

Macky Sall avait le pouvoir d’arrêter cette mascarade et surtout extirper les agents gangrenés de notre administration pour sauvegarder son intégrité, mais non. L’occasion était trop belle pour la laisser filer et en finir avec un adversaire qu’il a lui-même créé de toutes pièces.

Le procureur falsificateur de preuve qui avait fait la sale besogne dans le procès Khalifa Sall a été mobilisé, laissé libre de fomenter les scenarii les plus fantasques en allant butiner sur des sites pornographiques pour étayer sa « preuve » manufacturée. Ce monsieur que le rapport d’enquête a formellement démasqué a été promu en lieu et place d’une sanction disciplinaire et d’une radiation de la magistrature qu’il a décrédibilisée.

Tous les acteurs du système de justice démasqués dans ce qu’il faut convenir d’appeler un complot n’en déplaise à certains ont subi la même fortune, la récompense du président chef de gang, à la place d’une déchéance pour préserver la confiance du public au système de justice (si tant est qu’il en reste).

Moussa Fall le gendarme sulfureux, cité moult fois dans les scandales qui ont terni les armes a été porté à la tête de la gendarmerie après une éviction humiliante du General Tine. À deux pas de la retraite il a pris le soin de diligenter une enquête afin de tirer au clair l’implication du Capitaine Touré, accusé d’avoir éventé le contenu de son enquête qui mettait en lumière les mensonges de Seurigne Bassirou Gueye, et la plaignante Adji Sarr.

Tout chef digne d’une administration intègre aurait pris les dispositions pour relever tous les mis en cause, ordonné une enquête disciplinaire et demandé au ministère de la justice de reprendre à zéro les procédures en les dépaysant si ce n’est un abandon pur et simple des charges que ne soutenait plus aucune preuve sérieuse.

Parallèlement, ce sont les éléments de l’administration qui ont empêché son dessein de réussir qui sont sévèrement sanctionnés, à commencer par le jeune capitaine dont le sort ressemble curieusement à celui d’un autre officier de même grade : Dreyfuss.

Non content de cacher la vérité aux Sénégalais, il a décidé de détourner une fois de plus les lois et son pouvoir dans le sens contraire à l’intérêt général en voulant donner un caractère « militaire » à un rapport qui accable ses collaborateurs d’incompétence et de comportements dérogatoires à l’éthique et la déontologie. Il convoque d’obscures notions de « document militaire » (catégorie inconnue dans la classification des documents) pour soustraire le rapport d’enquête qui permet d’innocenter un accusé quitte à recruter des mercenaires de la plume qui se fendent dans des ersatz d’analyses juridico-militaires pour dénoncer la publication du rapport.

Cette affaire met plus en lumière le comportement de voyou de notre président, son in-exemplarité, l’acharnement à vouloir enfoncer des carrés dans des ronds et le déchaînement inouï de haine qu’il encourage entre les citoyens juste pour se maintenir au pouvoir, un « leader » toxique pour notre pays capable des pires bassesses et mensonges pour des gains politiciens.

Maintenant que tout le monde connaît la vérité, certains s’offusquent de la façon de l’obtenir pour prouver l’innocence.

N’est ce pas Idrissa Seck son ingrédient essentiel du « Mbourok soow » qui disait qu’on avait que faire de la potabilité de l’eau pour éteindre un incendie ? En effet, même en matière de secret professionnel qui est un droit inviolable, l’on n’est plus tenu, lorsque la vie de quelqu’un est en danger.

Je réitère mon soutien à Pape Alé Niang, dont certains de ses amis/collègues suffisent comme ennemis.

Me Kante