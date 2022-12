Son contrôle judiciaire était intervenu après plus d’un mois de détention près de Dakar pour « divulgation d’informations de nature à nuire à la Défense nationale », « recel de documents administratifs et militaires » et « diffusion de fausses nouvelles ». À sa sortie de prison, une intervention sur live Mollah Morgun lui a valu un retour de prison et cela selon le communiqué du parquet le journaliste aurait contrevenu ses obligations. Pour sa défense, Pape Alé Niang dit sous simple être victime d’un régime qui veut faire taire sous les feux des multiples scandale qui décorent le quotidien des affaires étatiques.

La nouvelle arrestation du journaliste d’investigation Pape Alé Niang devient de plus en plus inquiétant. Afin de dénoncer encore son attestation, le directeur de publication de Dakar Matin a entamé une grève de la faim qui a totalement fragilisé son état de santé. En effet, le journaliste est actuellement interné à l’hôpital principal de Dakar et cela depuis samedi dernier. À en croire Me Moussa Sarr je cite: » Il est très éprouvé par sa grève de la faim qu’il observe depuis son nouvelle incarcération le 20 décembre » nous révèle l’AFP.

