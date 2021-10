L’affaire relatif au trafic de passeports diplomatiques éclaboussant les deux députés de la majorité est loin de connaître son épilogue. L’un des mis en cause a fait face au Juge du 2e Cabinet.Mais les détails de son audition n’ont pas été révélé. Mais, toujours est-il que les mis en cause simulaient un mariage avec leurs clientes, pour ensuite annoncer qu’ils convolaient en lune de miel. Ce, dans le but de leur permettre d’avoir un passeport diplomatique.Pour la petite histoire, l’affaire concernant le trafic de passeports diplomatiques a secoué le landerneau politique sénégalais. Dernièrement, le Ministre de la Justice, Me Malick Sall, a demandé à l’Assemblée de procéder à la levée de l’immunité parlementaire de ces deux parlementaires

