Pour la répression, il avait requis 2 ans dont 1 an ferme pour diffamation, 2 ans dont 1 an ferme pour faux en écriture publique et 3 mois ferme pour injure, tout en demandant à ce qu’un mandat d’arrêt soit décerné à Ousmane Sonko. Le juge ne l’a pas suivi dans son réquisitoire. Le leader des Patriotes Africains du Sénégal pour le travail, l’équité et la fraternité (Pastef) a finalement été condamné à deux mois avec sursis et de 200 millions de F CFA de dommages et intérêts.

