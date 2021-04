XALIMANEWS : Bonne nouvelle pour Saër Kébé. La chambre criminelle vient de confirmer la condamnation à trois mois avec sursis pour le jeune mbourois. Pour rappel, Saër Kébé a passé quatre ans de détention préventive et avait été condamné à trois mois avec sursis en première instance. Il était poursuivi pour « acte de terrorisme, menaces et apologie du terrorisme ». Le parquet avait contesté la décision et a interjeté appel. « Je ne suis ni de près ni de loin mêlé à cette affaire de terrorisme. À cette époque j’étais en classe de terminal. On devait faire un exposé sur la colonisation et c’est moi qui devais faire les recherches préliminaires. Je ne savais pas que cela aurait un impact sur mon avenir car mes camarades de classe poursuivaient leurs études alors que moi j’étais accroupi en prison. Les images que j’ai découvertes m’ont choqué. J’avais 18 ans je n’étais pas conscient. Si c’était à refaire je ne le referai plus. Ce n’est pas moi qui ai choisi ce sujet mais le professeur. Je n’étais pas animé par une idée de révolution. C’était juste une fougue de jeunesse. Je n’avais pas l’intention de semer la terreur », a dit aujourd’hui le jeune homme devant la barre.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy