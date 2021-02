XALIMANEWS-PASTEF, Taxawu Sénégal, PUR, GËM SA BOPP, MBORO SOS, MERINA MA FIERTÉ, l’Union pour un Mouvement d’avenir (UMA), le P.D.S, SPD, FDS, FRAPP FRANCE DÉGAGE de Tivaouane ont élevé leurs voix pour exprimer leur indignation face à ce qu’ils qualifient de “cabale politique contre le Président Ousmane Sonko“.

Nous faisons cette déclaration, pour élever notre voix et exprimer notre indignation face à cette cabale politique contre le Président Ousmane Sonko , et contre les rafles préventives illégales en cours depuis dimanche 15 février au Sénégal. Ainsi après les 19 Détenus du capmanuel et les 08 de Bignon , Fatima M’bengue du FRAPP, Abbas Fall de Pastef, l’épouse de Birame Souleye Diop de Pastef , de Birama Souleye Diop Administrateur du Parti PASTEF et deux autres personnes sont victimes d’un kidnapping d’État.

Au départ, le président Macky Sall les accusait à travers la division d’investigation criminelle (DIC) de:

Offense au chef de l’État

Diffusion de fausses nouvelles

Atteinte à la sureté de l’État.

Ce qui prouve le caractère fantaisiste de ces accusations c’est qui n’ont jamais été prouvées .

Aujourd’hui, se rendant compte que ses accusations sont ridicules, le président Macky Sall a revu à la baisse ses ambitions dictatoriales. Ainsi, il accuse les cinq de:

diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs.

Allées déposer une lettre pour informer le préfet de Dakar de la manifestation qui aura lieu la semaine prochaine pour exiger la libération de tous les prisonniers et des citoyens à la DIC depuis plusieurs jours,les personnes chargées du dépôt sont arrêtées par le régime de Macky Sall au moment où ils s’adressaient à la presse.Parmi ces personnes figurent Lath Sa Khewar membre de Pastef département Tivaouane.

PASTEF Departement Tivaouane , les partis politiques de l’opposition du departement et les mouvements citoyens et société civile demandent l’arrêt immédiat de ce qu’il est convenu d’appeler « la chasse à l’homme » des responsables de Pastef et de FRAPP .

Nous considérons que cette affaire de viol qui s’est dégonflée tel un ballon de baudruche n’est qu’un énième complot politique, et la suite logique d’un long processus de liquidation d’opposants qui a démarré avec l’emprisonnement d’abord de Karim Wade puis de Khalifa Ababacar Sall avec la violation de tous leurs droits .Quii sera le prochain dans cette longue liste ?

Ce complot qui est machination politique ourdi par le régime en place, et commandité par le Président Macky Sall pour ternir, museler, et liquider un des rares opposants politiques crédibles, en l’occurrence le Président Ousmane Sonko ne passera pas !

Nous tenons à rappeler au camp d’en face, au régime de Macky Sall et à tous les comploteurs de la république que PASTEF Département Tivaouane , les partis de l’opposition et mouvements société civile du département ainsi que tous les Sénégalais épris de justice se sont mobilisés comme un seul homme pour dénoncer l’injustice qui gangrène notre pays.

Ce combat dépasse les clivages politiques ou partisans , c’est le combat de la démocratie et de l’État de droit .

PASTEF les patriotes et les forces vives du département appellent les militants , sympathisants à se tenir prêts, pour que le moment venu, nous puissions barrer la route aux comploteurs, aux conspirateurs et fossoyeurs de la république qui ne cherchent qu’à écarter un adversaire politique du patron de l’APR, en vue de lui frayer librement la voie aux échéances électorales futures.

Nous disons à Macky Sall que s’il se soucie vraiment de la stabilité du pays, de l’équilibre politico-social du Sénégal, qu’il abandonne cette traque des opposants . Sinon nous le tiendrons pour responsable de tout ce qui adviendra demain.

Il a l’habitude de dire que l’heure est grave, c’est dans ces moments que l’heure est vraiment grave, car toutes la coordinations de Pastef-Tivaouane comme tout le Sénégal et la Diaspora , des partis de l’opposition , des mouvements citoyens et société civile ont alerté, se sont tenues debout, et n’attendent que la suite du dossier pour agir pour mener une résistance politique , citoyenne et sociale contre cette dictature debout .

Qu’il sache donc que la stabilité du pays est suspendue à ses lèvres.

Nous demandons aux Chefs religieux du Département : aux khalifs généraux de Tivaouane , PIR , Ndiassane de parler avec le Président Macky SALL d’arreter ce complot seul gage de stabilité pour le pays car nous sommes plus que déterminés pour défendre la démocratie et l’État de droit au prix qu’il voudra .

Fait à Tivaouane le 20 février 2021

Signataires :

PASTEF

Taxawu Sénégal

PUR

GËM SA BOPP

MBORO SOS

MERINA MA FIERTÉ

Union pour un Mouvement d’avenir (UMA)

P.D.S

SPD

FDS

FRAPP